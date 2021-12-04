Прима-балерина Катерина Кухар, суддя "Танців з зірками", показала ефектний образ, поділившись фотографією в Instagram.
Як пише Politeka.net, Катерина Кухар є популярною українською танцівницею балету. Прима-балерина також стала ведучою шоу"Танців з зірками". Артистка також активно веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де показує як свою творчість, так і особисті кадри.
Цього разу Катерина вирішила похвалитися своєю зовнішністю. Зірка зробила фото крупним планом, здивувавши видом з розкішним мейкапом.
Дружина Дмитра Монатіка Ірина оцінила фото, поставивши закохані смайлики.
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Чоловік Кухар Олександр стоянов теж прокоментував фото:
"У щоденній суєті іноді забуваю, яка ти у мене красива".
Фанати, включаючи дружину Євгена Кошового Ксенію, поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Дуже красиво", "найкрасивіша", "поважаю вас, Кать", " ви така красива. Просто безмежно".
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