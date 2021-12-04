Для неї це актуально

Відома українська хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona насмішила шанувальників, показавши їм те, чого у неї немає, на новому відео, записаному для Тікток.

Як пише Politeka.net, 30-річна Олена Савраненко (справжнє ім'я виконавиці) поділилася з фанатами новими кумедними кадрами у своєму Тіктоку. Останнім часом реперша робить це досить часто, демонструючи своє почуття гумору.

На цей раз Alyona Alyona вирішила пожартувати сама над собою. Зокрема, співачка поіронізувала на тему свого незадоволеного виразу обличчя, з яким її можна побачити часто.

"Божечки, як же всі очманіють, коли у мене нарешті з'явиться це...", - йдеться в підписі на відео, де Alyona Alyona з задумливим і вкрай серйозним обличчям дивиться в екран.

Потім глядачі бачать запит в пошуковику зі словами:»задоволена морда".

"Відзначай друга з незадоволеною мордою", - підписала кадри Alyona Alyona.

Її шанувальники тут же відреагували.

"Є таке", "Ти топчик", "зараз буде", "це так", - пишуть люди в коментарях до відео.

Нагадаємо, Alyona Alyona насмішила, показавши атрибут зі своїм ім'ям.

Як повідомляла Politeka, Alyona Alyona розповіла про свого нового бойфренда, якого приховувала.

Також Politeka писала, що Alyona Alyona показала себе в юності задовго до слави і свій ідеал чоловіка.