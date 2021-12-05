Популярна турецька актриса німецького походження і модель Мер'єм Узерлі, яка прославилася завдяки серіалу "Величне століття", вразила видом в шикарній сукні.

Як передає Politeka.net, актриса Мер'єм Узерлі запам'яталася всім по ролі Роксолани в серіалі "Величне століття". Вона славиться не тільки своїм талантом, але і незвичайною зовнішністю для турецької дівчини.

Так, на цей раз актриса опублікувала нову серію фотографій. Як відомо, зараз вона знаходиться в Лондоні. На кадрах Мер'єм Узерлі відвідала захід. Вона вийшла на публіку в шикарній сукні з розрізом до стегна, який засвітив її прекрасну фігуру.

Шанувальники актриси залишили їй безліч коментарів під фото: "Красуня", "Шикарна", "Гарне вбрання", "Яка ж ти красива, Мер'єм", "Моя Хюррем", "Ти чудова", "Найулюбленіша, найвеселіша".

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