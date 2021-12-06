Відомі українські телеведуча Катя Осадча та співачка Анастасія Приходько побували на презентації спеціального номеру журналу "Viva!", який присвячений жінкам.

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці журналу "Viva!" в Instagram розповіли про презентацію спеціального номеру "Connecting Women", який присвячений жінкам та жіночій синергії. Так, на події побували відомі українські жінки, у тому числі й популярна телеведуча Катя Осадча та одна зі ста суддів шоу "Співають всі", співачка Анастасія Приходько.

"Послухати гарну музику та виступи іменитих спікерів на івент-презентації Viva! Connecting Women прийшли зірки шоу-бізнесу та друзі видання", - написали на сторінці.

Як бачимо, для презентації Приходько та Осадча обрали схожі образи. Так, співачка одягнула білі штани на високій талії, чорний топ та чорний піджак, а ведуча "Світського життя" навпаки була у чорних штанах та білому піджаку, а образ вже традиційно доповнила капелюшком чорного кольору.

У коментарях учасники події подякували журналу за організацію, але були й такі, кому не сподобалися запрошені зірки.

"Без образ дорогий журнал: прийшли ті про кого через ковід забули ну і Осадчу запросили", - написали в мережі.

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