Популярная украинская певица и тренер нового сезона вокального проекта "Голос країни" Надя Дорофеева устроила переполох своим выступлением на шоу "Квартал 95"
Исполнительница постоянно показывает свои выступления в Инстаграм, причем многие ролики среди поклонников оцениваются только положительно. В этот раз Надя выступила с одной из своих новых песен на шоу «Квартал 95».
Причем выбрала для выступления Надя один из любимых костюмов – латексный костюм со шнуровкой розового цвета, словно у куклы Барби. Более того, наряд без лишней открытости хорошо подчеркнул формы исполнительницы, а простая прическа придала ей живости.
Поклонники оценили ролик Нади, поскольку она выглядела максимально ярко:
«Мне очень понравился образ😍 такой необычный, видно, что работали профессионали🤤; Ну почему все без тебя не так…❤️; Почему в живом исполнении звучит лучше😍; какие образы будут на голосе😍💔; Ты лучшая 😍 заметь пожалуйста; Как всегда лучшая из лучших🔥; Выступление бомба 💣. Эффекты, музыка, слова песни- это все кайф🤤 наша маленькая бомба; Omg! Надя , покорила сердце🙏🏻😍».
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Каждое новое фото, размещенное в Instagram экс-солистки группы «Время и Стекло» Нади Дорофеевой, собирает тысячи восторженных отзывов от преданных фанатов.
Напомним, Дорофеева рассказала о волнительном известии, которого многие ждали.
Как сообщала Politeka, врачам пришлось спасать Надю Дорофееву, подробности несчастья.
Также Politeka писала, что Дорофеева в узком платье с высоким разрезом на бедре показала смелый образ.