Відома українська співачка і телеведуча, подруга і кума шоумена Дзідзьо Оля Цибульська розповіла шанувальникам про хворобу свого сина.

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram зірки. Цибульська зазначила, що вже тиждень її маленький син Нестор хворіє. Вони сидять на лікарняному і посилено лікуються. За словами співачки, сьогодні до них повинен прийти лікар, який може виписати Нестора, якщо все буде добре.

"Схрестила пальці. Ми чекаємо педіатра. Пропили всі ліки, які нам прописали за цей тиждень. І вже хочемо повернутися в школу. Не те, щоб мені хотілося спихнути Нестора. Ні. Просто дуже хочеться, щоб лікар сказав, що він здоровий і може повертатися до активного життя. Бережіть себе і один одного", - зазначила Цибульська.

Як відомо, Оля Цибульська народила сина в 2015 році. Свого чоловіка артистка приховує від публіки, вважаючи за краще тримати особисте життя в секреті. У себе в Instagram вона часто показує, як проводить час з сином.

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