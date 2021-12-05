Легендарна італійська актриса Моніка Беллуччі, яка нещодавно відсвяткувала свій 57-й день народження, вразила видом на обкладинці журналу.

Як повідомляє Politeka.net, свіжим фото зірка поділилася у себе в Instagram. Красуня позувала в обтягуючій трикотажній сукні, яка підкреслила її форми. Моніка Беллуччі сиділа на дивані, вибравши дуже вигідну позу.

"Головна стаття в Sunday Times", - підписала фото зірка.

У коментарях актрисі залишили масу захоплених відгуків.

"Фігура мрії", "Красуня, вогонь", «неймовірна», «Одна з ваших кращих фотографій», «занадто жарко, щоб впоратися", "Ще одне фантастичне фото... як у богині", "Королева", "Твоя краса з тобою назавжди", "Що за дівчинка?",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Моніка Беллуччі є однією з найкрасивіших жінок світу. Вона безліч разів потрапляла в різні рейтинги і досі підкорює серця мільйонів шанувальників по всьому світу.

Нагадаємо, що Моніка Беллуччі здивувала кардинальними змінами:"Богиня чарівності".

Також Politeka повідомляла, що Моніка Беллуччі в сукні з глибоким вирізом довела, що не гірше молодих моделей.

А ще Politeka повідомляла, що Моніка Беллуччі в обтягуючій сукні показала, як вміє спокушати: "всі засоби хороші".