Известная блогерша, жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова вновь заговорила о его бывшей, с которой публично конфликтует.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Репяхова сообщила, что намерена подавать в суд на Лору Созаеву.

«А подписчики продолжают мне присылать эту хрень. Мой муж мне пообещал, что еще одно кривое слово от нее в адрес него или нашей семьи, и с ней будет разговаривать адвокат. И делить квартиру в судебном порядке поровну, и долг в том числе делить поровну», - отметила Репяхова.

Екатерина Репяхова

По ее словам, после оскорблений Лоры Созаевой в ее адрес она не намерена отдавать деньги из семьи этой женщине. Репяхова подчеркнула, что не видит смысла отдавать деньги, поскольку их все равно будут считать плохими.

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«Я уже могу открыто заявить о том, что этот человек 100 тыс. долларов не получит. Я не отдам из нашей семьи не копейки этому человеку», - добавила она.

Екатерина Репяхова

Репяхова также заявила, что приготовила иск на Созаеву за то, что она ее оскорбляла. Девушка намерена отсудить у обидчицы моральную компенсацию и направить ее на благотворительность.

Екатерина Репяхова

Напомним, что Екатерина Репяхова обратилась в полицию: "Все эти дни как в тумане...".

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