Відомий український хореограф, суддя шоу "Україна має талант" Євген Кот поділився кумедним кадром з кабінету стоматолога, насмішивши шанувальників.

Як повідомляє Politeka.net, Євген Кот опублікував в Instagram фото, на якому сидів у кріслі у стоматолога. У роті у нього красувався прилад, який повністю оголив його зуби. Виглядав хореограф дуже забавно, на що звернули увагу його шанувальники.

"І так розповідайте, хто з вас боїться стоматологів? Можливо, є цікаві історії пов'язані з лікуванням зубів? Я не боюся, ну можливо трохи))) Пам'ятаю, як мені малюкові виривали зуб, ну його, аж згадав!",- зазначив Кот.

У коментарях шанувальники стали ділитися з артистом своїми історіями.

"Боюся сум до оплати після їх процедур", "З таким прогресом в стоматології зовсім не боюся. Треба лікувати в хороших клініках", "Так боюся, що свідомість втрачаю", "Боюся стоматологів, як вогню. Але доводиться ходити, нічого не поробиш!",- пишуть люди.

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