Зірка розповіла все на одному з шоу

Українська співачка Злата Огневич, яка була героїнею "Холостячки-2", розповіла, що сталося між нею і переможцем Андрієм Задворним.

Другий сезон шоу "Холостячка" завершився і зараз всі гадають, що ж сталося з героями програми, передає Politeka.net.

У новому випуску пост-шоу вирішили розповісти про долю деяких героїв програми. Як відомо, Злата Огневич вибрала бізнесмена Андрія Задворного, проте судячи з анонсу, який співачка розмістила в сторіс Instagram, після шоу між закоханими було не все так гладко.

"А потім це в якийсь момент просто зникло", - сказав переможець шоу.

"Чому вони не можуть згадувати це без сліз?",- йдеться в анонсі.

Зазначимо, після фіналу шоу на Злату Огневич і Андрія Задворного вивалилося багато негативу. Користувачі Мережі активно критикують вибір співачки, і висловлюють своє невдоволення бізнесменові.

Примітно, творці програми за допомогою монтажу зробили ілюзію того, що перемогти повинен інший учасник - Дмитро Шевченко.

Злата Огневич і Андрій Задворний у своїх акаунтах Instagram звернулися до шанувальників шоу, здивувавшись отриманому хейту.

Нагадаємо, Злата Огневич напередодні півфіналу "Холостячки" несподівано з'явилася з Машуковським

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