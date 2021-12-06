Певица Злата Огневич, которая была второй "Холостячкой" сильно разочаровала сеть не только выбором победителя второго сезона, но и отношением к другим участникам.

В особенности финал проекта разочаровал тех поклонников, которые ожидали, что победителем второго сезона станет Дмитрий. Ранее мужчина не раз рассказывал, как ему тяжело открыться, как непросто довериться и он впервые идет на что-то подобное.

По мнению многих фанатов, он не играл роль и честно шел на проект найти вторую половинку, в отличие от Огневич.

В сети подмечают, что Огневич не только вела себя по-хамски, требовала какой-то отдачи, а при этом еще и ожидала преклонения, но и выбрала того мужчину, с которым общалась меньше всего.

«Давайте вместе поддержим Дмитрия ❤» - пишут в сети.

«Дима, Ваше счастье еще впереди! ✨💗; Дима лучший и все будет хорошо у тебя💖; она не заслуживает после этого уступка; Такое счастье где-то совсем рядом. У тебя все будет хорошо; Дима Вы самый лучший и достойный! Злата недостойна Ваших переживаний, у Вас все впереди! Вы найдете свою половинку❤️; Открылся и плюнула в душу 🤬; ; Да она сама себя унизила, а не эго. Вот на высоте. Красавчик. Ушел красиво; Разбудит в человеке любовь, а потом так унизит на всю страну, это очень больно и жестоко. Дима мы с вами».

Мы также писали, что Андрей Рыбак после шоу завоевал большую популярность в Украине. В Инстаграм юморист опубликовал новое фото, на котором запечатлен вместе с финалистом шоу "Холостячка" со Златой Огневич Дмитрием Шевченко. Отметим, последний давно занимается спортом.

"Завтра на тренировке он на мне отыграется!☹️ @dmitrij_sheff , пусть сегодня не сложилось, но завтра все станет лучше!👍🔥", - написал Рыбак.

Ранее Politeka писала, что Огневич показала, как радикально менялась ее внешность до "Холостячки": от длинноволосой брюнетки до блондинки с каре

Напомним, что Решетник с женихами "Холостячки" Огневич заинтриговал украинцев: "По лицу видно, что..."

A еще Politeka сообщала, что Огневич раскритиковали из-за поведения в финале «Холостячки»: «Мишина себя вела скромнее»