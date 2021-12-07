Співачка Оля Полякова, яка одружена з бізнесменом Вадимом Буряковським ось уже 17 років, повідала про драму в своєму житті - через одну дрібницю трохи на розвалилися її сім'я.

Так, 37-річна артистка розповіла подрузі і ведучій Маші Єфросиніній в програмі "Дорослі дівчата" про серйозний конфлікт зі свекрухою, передає Politeka.net.

Сварка сталася через першоквітневий жарт про її роман з іншим чоловіком, який розпустив один з телеканалів. Справа була десять років тому, коли тільки-тільки народилася Оліна друга донька Аліса.

Через п'ять місяців після пологів вона повинна була вести захід з відомим російським шоуменом Іваном Ургантом. Тоді і з'явилася "качка" про їх нібито романтичний зв'язок. Звичайно, відразу за цим послідувало спростування, проте свекруха артистки опинилася в числі тих, хто повірив.

"Їй, мабуть, якась сусідка донесла і вона собі це жваво представила. А я була в якомусь стані не ресурсному, годувала дитину. Мені стало прикро - я живу з її сином, народила другу дитину, годую цю дитину грудьми. І я як на неї погнала і вигнала її з дому. Вона зібралася і поїхала. І ми не спілкувалися два місяці. Потім ми помирилися і попросили один у одного вибачення," - поділилася Полякова.

Після цього в житті співачки, схоже, ніяких великих конфліктів в сім'ї більше не було. Полякова з чоловіком і дочками нещодавно повернулися з Мальдів - зірка хвалилася фешенебельним відпочинком у своєму Instagram.

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