Оля Полякова, Потап, Верка Сердючка и другие звезды похвастались образами в головных уборах, удивив украинцев видом.

Как пишет Politeka.net, на страничке "Життя відомих людей" появилась подборка украинских звезд, которые любят головные уборы и сделали их даже изюминкой своего образа. На фотографиях были Оля Полякова, Дмитрий Монатик, Потап (Алексей Потапенко), Позитив (Алексей Завгородний), Дзидзьо (Михаил Хома), Верка Сердючка (Андрей Данилко), а замкнула подборку Ирина Билык.

Как ни странно, в публикации не нашлось места Кате Осадчей, что сразу заметила фанатка в комментариях:

"А как же Катя Осадчая?)".

"Кто из звезд обожает головные уборы и даже сделал их изюминкой своего образа?", - было написано под публикацией.

Фолловеры, включая Ирину Монатик, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Ира лучше всех", "Монатик замечательный, сразу приходит в голову: "метр со шляпой", и в этом есть свой маркетинг)", "Увидел Сердючку, сразу поставил класс".

Напомним, невыспавшаяся Полякова пожаловалась украинцам на тяготы популярности

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