Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк зворушив мережу знімком, на якому відображена записка від дитини, яка звернулася до співака і зробила невеликий малюнок.

Популярний артист вже багато років на сцені і завоював велику популярність в Україні, повідомляє Politeka.net.

Примітно, що творчість Андрія Хливнюка і його гурт "Бумбокс" підкорила серця не тільки старшої аудиторії, а й зовсім маленької. Такий висновок можна зробити, побачивши записку від п'ятирічного хлопчика, яку артист розмістив у своєму Instagram.

"Записка для Андрія Хливнюка. Твій на 100%. Від Олеся (5 років) м. Київ", - написав хлопчик, також зробивши маленький малюнок збоку.

За 11 годин публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі були зворушені таким знімком.

"Круто!😍", "Краса☺️", "Це так мило 🔥", "🔥🔥🔥🔥🔥 міміметр зашкалює 😍", "Це найцінніші моменти ❤️", "🔥а як малюк чекав закінчення пісні, щоб підійти і подарувати ❤️ це було круто і емоційно", "Без зайвих слів 👏👏👏 молодець 🔥", "Господи!❤ ️ 🩹 ❤ ️ ", "Дуже мило", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, 5 грудня Андрій Хливнюк дав концерт у Броварах.

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