Відомий шеф-кухар і головний суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розкрив, з ким живе у своїй квартирі.

Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є відомим шеф-кухарем і ресторатором. Він прославився завдяки своїй участі в шоу"МастерШеф". Як відомо, 49-річний шеф-кухар народився і виріс в Колумбії, з часом він влаштувався в Україні. Вже 11 сезонів він є незмінним головним суддею проєкту "МастерШеф".

Так, цього разу Ектор Хіменес-Браво розповів Каті Осадчій, з ким він живе на цей момент. Як відомо, мама Ектора - Археніс Браво приїхала до сина в Київ на три місяці, і зараз він живе з нею.

"Ми так давно не жили разом. 30 років тому ми не жили разом", - зізнався Ектор Хіменес-Браво.

"Як добре, коли після зйомок я приходжу додому і мама готує колумбійську їжу, колумбійську вечерю. Або я прокидаюся і йду в спортзал і у мене є сніданок. Це так смачно", - розповів шеф-кухар.

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