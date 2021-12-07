На днях стало известно, что украинские артисты Надя Дорофеева, Оля Полякова, Потап и Святослав Вакарчук станут тренерами на шоу "Голос країни", а сейчас зрителей стараются заинтриговать.

Новый состав тренеров на шоу "Голос країни" удивил зрителей, ведь в нем появились звезды, которые уже неоднократно снимались в проекте, пишет Politeka.net.

Сейчас зрителей стараются заинтриговать, и Потап даже неожиданно заговорил о дуэте Святослава Вакарчука и Оли Поляковой. Такую неожиданную мысль он высказал во время блиц-опроса, когда у рэпера поинтересовались, с кем бы спел в паре. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Дуэт Поляковой и Вакарчука - вот это интересно", - заявил артист.

Публикация собрала более 8000 просмотров и немного комментариев, где люди сошлись на мысли, что Потап запишет дуэт с Поляковой.

Отметим, новый сезон проекта пройдет под слоганом "Так звучит твоя страна". В программе примут участие самобытные группы и дуэты.

Оля Полякова, в отличие от указанных тренеров, впервые примет участие в съемках. По словам звезды, она направит свои знания и опыт на победу.

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