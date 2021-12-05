Певица Оля Полякова впечатлила образами для украинского талант-шоу "Голос країни", примерив роскошные наряды.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова является популярной певицей из Украины. Звезда прославилась благодаря альбомам "Шлепали шлепки" и "Королева ночи". Теперь артистка светится во многих шоу, включая "Голос країни", куда Олю позвали в качестве тренера. На страничке проекта в Инстаграм показали 2 образа в платьях Поляковой.

На фото Оля была в роскошных нарядах. Один был с открытыми плечами и разрезом от бедра. Второй более скромным, с небольшим декольте и блестел.

"Оля Полякова всегда удивляет поклонников своими роскошными платьями. Какой образ тренера сезона "Голосу країни" тебя удивил больше всего", - написано было под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и разделились во мнении, какой лучше образ:

"Оба", "Огонь", "А когда начало", "Первое", "И не удивляет использованием face app", "Второе".

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