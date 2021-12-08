Популярна українська телеведуча Катя Осадча розповіла, яке її заняття викликало подив оточуючих близько 20 років тому, хоча і зараз не всі сприймають це нормально.

38-річна телеведуча починала кар'єру з модельного бізнесу, передає Politeka.net. Зірка працювала за кордоном, але у 18 років повернулася на Батьківщину, твердо вирішивши стати тележурналістською.

Катя Осадча вчилася дикторської та української мов, після чого влаштувалася на телебачення. Зараз зірка веде різні програми на телеканалі "1+1".

У новому пості Instagram телеведуча вирішила згадати час, коли була зовсім юною. Зірка розповіла, що майже 20 років тому сіла за кермо, але тоді оточуючі це сприймали з подивом.

"Як стрімко змінюється час, коли я отримувала права, в свої 19, молоді дівчата за кермом викликали подив, а іноді навіть злобу з боку чоловіків на дорозі, зараз все легше, але упередження все одно існують.

Люблю проводити час за кермом, особливо у вихідний, коли всі діти разом на задньому сидінні і коли ціла купа планів в день☺️", - зізналася Катя Осадча.

"Катеринка, ви прекрасна жінка❤️", "чоловіків здивованих на мило)))", "Катюша, захоплююся вами🙌", "Ви неймовірно хороша людина", - написали користувачі Мережі.

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