Відома модель і внучка легендарної артистки Софії Ротару - Соня Євдокименко, яка проживає в Нью-Йорке, похвалилася райським відпочинком зі своїм нареченим-мільйонером Денисом Жадановим.
Як передає Politeka.net, Соня Євдокименко є популярною моделлю і починаючою співачкою. Також вона відома як внучка легендарної співачки Софії Ротару. Варто відзначити, що Соня Євдокименко живе в Нью-Йорку, де навчається на дизайнера.
Так, на цей раз модель опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, зараз Соня Євдокименко відпочиває зі своїм нареченим-мільйонером Денисом Жадановим у місті Тулум, Мексика.
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Вже як рік внучка Ротару зустрічається з Денисом Жадановим з американського списку Forbes. У 2018-му році він потрапив до списку "Топ-30 підприємців молодше 30 років". Також варто відзначити, що зараз бізнесменові 31 рік, і він родом з Одеси.
Соня Євдокименко похвалилася райським відпочинком, де її оточують пальми, океан і пляж.
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