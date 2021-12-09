Відома модель і внучка легендарної артистки Софії Ротару - Соня Євдокименко, яка проживає в Нью-Йорке, похвалилася райським відпочинком зі своїм нареченим-мільйонером Денисом Жадановим.

Як передає Politeka.net, Соня Євдокименко є популярною моделлю і починаючою співачкою. Також вона відома як внучка легендарної співачки Софії Ротару. Варто відзначити, що Соня Євдокименко живе в Нью-Йорку, де навчається на дизайнера.

Так, на цей раз модель опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, зараз Соня Євдокименко відпочиває зі своїм нареченим-мільйонером Денисом Жадановим у місті Тулум, Мексика.

Вже як рік внучка Ротару зустрічається з Денисом Жадановим з американського списку Forbes. У 2018-му році він потрапив до списку "Топ-30 підприємців молодше 30 років". Також варто відзначити, що зараз бізнесменові 31 рік, і він родом з Одеси.

Соня Євдокименко похвалилася райським відпочинком, де її оточують пальми, океан і пляж.

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