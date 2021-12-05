Известная модель и внучка певицы Софии Ротару Соня поделилась кадрами из теплой Мексики, куда отправилась вместе с возлюбленным.

Как сообщает Politeka.net, известная модель и внучка легендарной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко поделилась кадрами из роскошного отдыха в Мексике, куда отправилась с возлюбленным миллионером Денисом Жадановым.

На новых фото в Instagram Соня показала красивые кадры с пляжа и свой обед с изысканными местными блюдами. А также выложила снимок, на котором позирует на прогулке босиком среди густых экзотических зарослей. Перед камерой красотка появилась в черном мини-платье с руками, которое подчеркнуло изящную фигурку и роскошные длинные ноги. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице стильные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Евдокименко написала: "Гастрономические изыски в Тулуме. Сохраните этот пост". Поклонники в восторге от новых снимков на странице Сони, девушку засыпают комплиментами и лайками.

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