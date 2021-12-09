Известная модель и внучка легендарной артистки Софии Ротару - Соня Евдокименко, которая проживает в Нью-Йорке, похвасталась райским отдыхом со своим женихом-миллионером Денисом Жадановым.

Как передает Politeka.net, Соня Евдокименко является популярной моделью и начинающей певицей. Также она известна как внучка легендарной певицы Софии Ротару. Стоит отметить, что Соня Евдокименко живет в Нью-Йорке, где обучается на дизайнера.

Так, на этот раз модель опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, сейчас Соня Евдокименко отдыхает со своим женихом-миллионером Денисом Жадановым в городе Тулум, Мексика.

Уже как год внучка Ротару встречается с Денисом Жадановым из американского списка Forbes. В 2018-ом году он попал в список "Топ-30 предпринимателей моложе 30 лет". Также стоит отметить, что сейчас бизнесмену 31 год, и он родом из Одессы.

Соня Евдокименко похвасталась райским отдыхом, где её окружают пальмы, океан и пляж.

Ранее сообщалось, внучка Софии Ротару в купальнике позволила взглянуть на идеальную фигуру: "Эй, дитя..."

Также, внучка Софии Ротару показала, чем ее балуют на отдыхе с женихом-миллионером: кадры роскоши

Politeka рассказывала, внучка Софии Ротару похвасталась отдыхом с женихом-миллионером на курорте: фото парочки