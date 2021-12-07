Блогерка Соня Еввдокименко, внучка эстрадной певицы Софии Ротару, показала образ на отдыхе, похваставшись роскошной фигуркой в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, внучка Софии Ротару Соня Евдокименко живет за океаном - в США. Блогерка выбрала для учебы и жизни один из самых больших мегаполисов мира Нью-Йорк. Сейчас Соня отправилась на отдых вместе со своим женихом-миллионером на восточном побережье Мексики. Не забывает Евдокименко и об Инстаграм, где в этот раз решила показать стильный образ.

На фото Соня была в черном купальнике и леопардовых штанах. Звезда дополнила образ стильными очками, сидя на кровати под открытым небом.

"Момент вынужденного безделья", - написала внучка Ротару под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Хорошего отдыха. Где отдыхаете?", "Эстетически так", "Эй, дитя, оставайся безумнее ветра", "Сонечка , наслождайся солнышком и жарой, у нас уже снег".

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