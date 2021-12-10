Ведучий Юрію Горбунову поставили запитання, чи не бажає він сам стати учасником "Танців з зірками" і виступати на паркеті, він відповів.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий Юрій Горбунов, який багато років є незмінним ведучим шоу "Танці з зірками" відповів на запитання, чи не хоче сам стати учасником проекту. Відео бекстейдж-шоу з відповіддю телеведучого опублікували на ютуб-каналі проекту.

Так, ведуча запитала у Юрыя, чи не хоче він сам вийти на паркет "Танців з зірками" в якості учасника. Цю ідею йому пропонували багато глядачів, і навіть головний хореограф проекту Олена Шоптенко.

На це Горбань дав вичерпну відповідь: "Таких грошей у 1+1 немає". На це ведуча в камеру сказала: "Все, тепер ви знаєте відповідь на це питання".

Відзначимо, що нещодавно дружина Горбунова Катя Осадча в цьому ж бекстейдж-шоу розповіла, чому не повернеться на паркет. Як відомо, телеведуча брала участь в "Танцях з зірками" у 2009 році, однак, більше не збирається робити це знову. За словами Каті, це дуже складно.

Нагадаємо, Горбунов показав несподіване фото з Осадчою, яке зробив їх старший син: "Забирає телефон і кричить".

Як повідомляла Politeka, Горбунов в новорічному костюмі спровокував прихильниць на одкровення: "Я була слухняною дівчинкою".

Також Politeka писала, що Осадча без макіяжу і з мішками під очима поскаржилася на вихідні: "Все не як у людей...".