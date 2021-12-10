Ведущему Юрию Горбунову задали вопрос, не желает ли он сам стать участником "Танців з зірками" и выступать на паркете, он ответил.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий Юрий Горбунов, который много лет является несменным ведущим шоу "Танці з зірками" ответил на вопрос, не хочет ли сам стать участником проекта. Видео бэкстейдж-шоу с ответом телеведущего опубликовали на ютуб-канале проекта.

Так, ведущая спросила у Юрия, не хочет ли он сам выйти на паркет "Танців з зірками" в качестве участника. Эту идею ему предлагали многие зрители, и даже главный хореограф проекта Алена Шоптенко.

На это Горбунов дал исчерпывающий ответ: "Таких денег у 1+1 нет". На это ведущая в камеру сказала: "Все, теперь вы знаете ответ на этот вопрос".

Отметим, что недавно жена Горбунова Катя Осадчая в этом же бэкстейдж-шоу рассказала, почему не вернется на паркет. Как известно, телеведущая принимала участие в "Танцях з зірками" в 2009 году, однако, больше не собирается делать это снова. По словам Кати, это очень сложно.

Напомним, Горбунов показал неожиданное фото с Осадчей, которое сделал их старший сын: "Забирает телефон и кричит".

Как сообщала Politeka, Горбунов в новогоднем костюме спровоцировал поклонниц на откровения: "Я была послушной девочкой".

Также Politeka писала, что Осадчая без макияжа и с мешками под глазами пожаловалась на выходные: "Все не как у людей...".