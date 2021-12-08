Известный телеведущий Юрий Горбунов показал очаровательное фото с женой Катей Осадчей, которое сделал их сын Иван.

Как сообщает Politeka.net, популярный телеведущий и шоумен Юрий Горбунов, который был ведущим шоу "Танці з зірками", опубликовал на своей странице в соцсети Instagram очаровательное фото с женой Катей Осадчей. По словам шоумена, этот снимок сделал их старший сын Иван.

На фотографии Юрий и Катя запечатлены в красивой новогодней локации. Перед камерой ведущий появился в темных брюках и свитере с лакированными ботинками. Его жена Катя Осадчая позирует в более светлом наряде – на ней широкие черные штаны и белая футболка, поверх которой она накинула бежевую кофту, а на голове у нее теплая шапка.

В подписи к публикации Горбунов написал о сыне, который и сделал этот снимок: "Тот момент, когда сын забирает у тебя телефон и кричит, что он сам знает, как надо фотографировать. В последнее время слова "я сам" – являются главными в лексиконе ребенка. Фото by Иван Горбунов".

Напомним, Горбунов в новогоднем костюме спровоцировал поклонниц на откровения: "Я была послушной девочкой".

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