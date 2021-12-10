Четверта дружина українського співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова, показала, як вибирає чоловікові подарунок на день народження.

Репяхова молодше чоловіка майже на тридцять років, але це не заважає їм бути щасливими разом. Влітку у пари народився син Міша, для Катерини це первісток. Залишивши малюка на піклування тещі, Павлік з молодою дружиною вирушили по магазинах. Відповідні кадри опубліковані в Instagram, передає Politeka.net.

"Заїхали по дорозі (на концерт, - ред.) в спортивний магазин, щоб купити шкарпетки. А я якраз думаю, що подарувати чоловікові на др. І запропонувала йому лижний костюм))). Взагалом ми тут застрягли", - повідомила Репяхова.

На кадрах можна розглянути 55-річного Павліка, який приміряє спочатку дуту куртку - "вибрав найдорожчу" (за 29 999 гривень), а потім еластичну кофту і в самому кінці - теплі штани.

"Кофта яка класна з цієї ж серії)) але ціна😳", - підписала кадри його дружина, знявши цінник - 8 999 гривень.

"Штани сіли ідеально, - додала вона, - Весь костюм коштує 60 тисяч🤪 вирішили Поки подумати)) Але чоловік дуже загорівся".

Примітно, в цей час Віктор Павлік ніяк не поділить з колишньою дружиною Ларисою Созаєвою, яка народила йому трьох дітей, квартиру, в якій вона зараз живе. Апартаменти були куплені в кредит. Павлік обіцяв виплатити його повністю і переписати житло на ім'я Созаєвої, але, очевидно, не дотримав свого слова. Тепер артист хоче "виселити" свою колишню, а квартиру продати.

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