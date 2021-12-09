Четвертая жена известного певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала поклонникам, что подала иск в суд на бывшую жену своего мужа.

Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instagram четвертая жена 55-летнего певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая моложе его на 28 лет, рассказала поклонникам, что подала иск в суд на третью жену исполнителя Ларису Созаеву. Репяхова рассказала, что уже оплатила судебный сбор.

А также показала часть судебного иска, в котором показала одну из фраз, которую Созаева сказала о Репяховой, а именно: "Ты наглая тварь".

Иск на Созаеву Репяхова подала в Днепровский районный суд города Киева.

"В мой день ангела желаю себе никогда не встречать плохих людей", - отметила Екатерина Репяхова.

Заметим, что конфликт между женами Павлика длится уже давно. Недавно 27-летняя Репяхова заявила, что ее страницу в Instagram, с которой он получает основной доход, пытаются уничтожить и намекнула, что за этим стоит именно Лариса Созаева. На фоне длительных споров Репяхова решила обратиться в суд.

Ранее Politeka писала, что молодая жена Павлика рассказала о состоянии маленького сына: "Дали лекарство и ждем...".

Напомним, что молодая жена Павлика в платье с разрезом до бедра устроила съемку с сыном: "Результат настоящей любви".

A еще Politeka сообщала, что конфликт Репяховой с экс-супругой Павлика вышел на новый уровень: "с ней будет разговаривать адвокат".