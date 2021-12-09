Четвертая жена известного певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала поклонникам, что подала иск в суд на бывшую жену своего мужа.
Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instagram четвертая жена 55-летнего певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая моложе его на 28 лет, рассказала поклонникам, что подала иск в суд на третью жену исполнителя Ларису Созаеву. Репяхова рассказала, что уже оплатила судебный сбор.
А также показала часть судебного иска, в котором показала одну из фраз, которую Созаева сказала о Репяховой, а именно: "Ты наглая тварь".
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Иск на Созаеву Репяхова подала в Днепровский районный суд города Киева.
"В мой день ангела желаю себе никогда не встречать плохих людей", - отметила Екатерина Репяхова.
Заметим, что конфликт между женами Павлика длится уже давно. Недавно 27-летняя Репяхова заявила, что ее страницу в Instagram, с которой он получает основной доход, пытаются уничтожить и намекнула, что за этим стоит именно Лариса Созаева. На фоне длительных споров Репяхова решила обратиться в суд.
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