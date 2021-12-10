Четвертая жена украинского певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, показала, как выбирает мужу подарок на день рождения.

Репяхова младше супруга почти на тридцать лет, но это не мешает им быть счастливыми вместе. Летом у пары родился сын Миша, для Екатерины это первенец. Оставив малыша на попечение тещи, Павлик с молодой женой отправились по магазинам. Соответствующие кадры опубликованы в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Заехали по дороге (на концерт, - ред.)в спортивный магазин, чтобы купить носки. А я как раз думаю, что подарить мужу на др. И предложила ему лыжный костюм))) и в общем мы тут застряли", - сообщила Репяхова.

На кадрах можно рассмотреть 55-летнего Павлика, примеряющего сначала дутую куртку - "выбрал самую дорогую" (за 29 999 гривен), а потом эластичную кофту и в самом конце - теплые штаны.

"Кофта какая классная из этой же серии)) Но цена 😳", - подписала кадры его жена, засняв ценник - 8 999 гривен.

"Штаны сели идеально, - добавила она, - Весь костюм стоит 60 тысяч🤪 Решили пока подумать)) Но муж очень загорелся".

Примечательно, в это время Виктор Павлик никак не поделит с бывшей женой Ларисой Созаевой, родившей ему троих детей, квартиру, в которой она сейчас живет. Апартаменты были куплены в кредит. Павлик обещал выплатить его полностью и переписать жилье на имя Созаевой, но, очевидно, не сдержал свое слово. Теперь артист хочет "выселить" свою бывшую, а квартиру продать.

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