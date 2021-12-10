Відомий виконавець і "повелитель вовчиць" Олег Винник поділився подробицями своєї кар'єри до того, як прославився в Україні.

Як повідомляє Politeka.net, популярний виконавець Олег Винник до того, як став популярним в Україні, був зіркою мюзиклів у Німеччині. Нещодавно на одній з фан-сторінок в Instagram опублікували архівне відео з виступу артиста німецькою мовою. У ролику він постав в дивовижному образі капітана Феба і у відповідному вбранні.

Варто відзначити, що Олег із задоволення розповідає журналістам про своє життя в Німеччині. Він зазначає, що був там дуже популярним в мюзиклах, багато виступав і гастролював.

А в інтерв'ю Дмитру Гордону Винник зізнався, що дуже багато заробляв тоді. Так, в місяць виконавець міг заробити на пів квартири в центрі Києва. "Якби тоді я думав мізками, то можна було накупити квартир тут", - сказав співак в інтерв'ю.

У коментарях до відео в Instagram користувачі почали нахвалювати Олега Винника за його талант: "Я не дуже добре розумію німецьку мову, але це і не настільки важливо, щоб зрозуміти всю майстерність і талант OV. Браво", "Браво, Олежка!", "Прекрасне виконання, дар Божий!", "Захоплююся! Яскравий образ капітана Феба", "Олег Винник талант", "Браво, Олег, супер".

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