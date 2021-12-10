Кулінар-аматор Максим Самчук, який брав участь в 11 сезоні шоу "Мастер Шеф", спробував перехитрити інших учасників, але зазнав невдачі.

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці шоу "Мастер Шеф" на You Tube опублікували фрагмент одного із випусків проєкту та показали, як один із кулінарів-аматорів Максим Самчук намагався обдурити інших учасників шоу. Він вирішив готувати на тому ж місці, яке вже обрали інші кухарі.

"Я не розумію, на що він надіється. Він завжди думає, що він найхитріший, але це не так, Макс", - сказав учасник, місце якого Самчук хотів зайняти.

Нагадаємо, що в 15 випуску шоу Максим Самчук не впорався із завданням на битві чорних фартухів та покинув проєкт. На своїй сторінці в Instagram кулінар розповів, що отримав на проєкті хороший досвід.

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