Після чергових випробувань нового випуску 11 сезону шоу "Мастер Шеф" судді прийняли рішення, що додому поїде Максим Самчук, який не впорався із завданнями на битві чорних фартухів.

Як пише Politeka.net, на проєкті "Мастер Шеф", який показують на телеканалі СТБ, триває боротьба кухарів-аматорів за головний приз шоу. Нещодавно стало відомо, що в 15 випуску шоу додому поїхав Максим Самчук. Про це розповіли на офіційній сторінці "Мастер Шеф" в Instagram.

"❗️Спойлер❗️

Дізнайся, хто покинув проєкт і пиши свої враження від випуску тут!", - написали на сторінці та опублікували фото учасника, який програв битву чорних фартухів.

У 15 випуску найбільше помилок на битві чорних фартухів припустився Максим Самчук, тому судді вирішили відправити його додому.

Шанувальники написали, що думають із цього приводу в коментарях, реакція неоднозначна: " Чого не Свєта...", "Без Максіка буде нудно 😕", "Капець, він мені так подобався 😢", "Серафиму явно пора додому, жодної страви у другому конкурсі не прийняли, постійно ниє і матюкається 😶🙄", " Ну нарешті, а то його жовчні коментарі вже втомили", " Я думаю хочуть Світлану зробити переможцем, щоб ми більше не дивилися "Мастер шеф"😂😂😂😂😂", " Нарешті! Давно пора! Все за спини ховався і від відповідальності ухилявся", " 😮жаль...хороший хлопець...удачі йому в подальшому житті...нудно буде без нього...всі цікаві люди пішли, дивитися далі не буду...", " Боже, як же прикро. Просто найкращий і позитивний чоловічок на цьому проекті! Не думала, що розпрощаюся так скоро з ним".

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