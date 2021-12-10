Кулинар-любитель Максим Самчук, который принимал участие в 11 сезоне шоу "Мастер Шеф", попытался перехитрить других участников, но потерпел неудачу.

Как пишет Politeka.net, на официальной странице шоу "Мастер Шеф" на You Tube опубликовали фрагмент одного из выпусков проекта и показали, как один из кулинаров-любителей Максим Самчук пытался обмануть других участников шоу. Он решил готовить на том же месте, которое уже выбрали другие повара.

"Я не понимаю, на что он надеется. Он всегда думает, что он самый хитрый, но это не так, Макс", - сказал участник, место которого Самчук хотел занять.

Напомним, что в 15 выпуске шоу Максим Самчук не справился с задачей на битве черных фартуков и покинул проект. На своей странице в Instagram кулинар рассказал, что получил на проекте хороший опыт.

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