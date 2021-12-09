Відомий шеф-кухар і головний суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розкрив, хто приєднається до нього в одному з випусків.

Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є відомим шеф-кухарем і ресторатором. Він прославився завдяки своїй участі в шоу "МастерШеф". Вже 11 сезонів він є незмінним головним суддею проєкту "МастерШеф". Також, у себе в блозі він ділиться незвичайними кулінарними рецептами.

Так, цього разу шеф-кухар опублікував нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ектор Хіменес-Браво розповів, що на одному з випусків з'явиться новий суддя. Нею виявилася його мама - Археніс Браво. Також, приєднається мама Ольги Мартинівської та мама Володимира Ярославського.

"Сьогодні на "МастерШеф" я не один. Дивіться, який неймовірний сюрприз у мене є для вас. І не тільки для вас, для мене теж", - заінтригував Ектор Хіменес-Браво.

"Мама сьогодні тут з нами на "МастерШеф". Буде зйомка і вона буде дуже-дуже красивою, вона завжди красива, але буде ще красивіше. Вона буде сьогодні суддею на нашому проекті, дуже строгий. Вона ще суворіше, ніж я", - розповів суддя "МастерШеф".

"Не тільки моя мама буде, ще мама Олі Мартиновської та мама Володимира Ярославського. Сьогодні дуже важливий день, моя мама на"МастерШеф". І наші мами будуть вирішувати, яка команда сьогодні переможе", - поділився Ектор Хіменес-Браво.

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