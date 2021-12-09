Максим Самчук, який покинув проєкт "Мастер Шеф" у 15 випуску, розповів шанувальникам, який досвід отримав під час участі в шоу та подякував іншим учасникам.

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram учасник 11 сезону "Мастер Шеф" Максим Самчук, який програв битву чорних фартухів та покинув шоу в 15 випуску, написав про свій досвід, який отримав під час участі та подякував іншим учасникам.

Так, Макс зізнався, що після участі в "Мастер Шеф" зрозумів важливі речі та отримав неоціненний досвід.

"Дякую проєкту за ті випробування, з якими я стикався не в рамках шоу, а за кадром! Адже я зрозумів, що свої справжні емоції не треба приховувати, тому що хтось може дійсно потребувати моєї підтримки! Дякуємо проєкту, що зміг дати зрозуміти мені, що двері завжди відчинені! І можна діяти просто зараз!", - написав Самчук.

Також ексучасник "Мастер Шеф" подякував іншим учасникам за позитивні та негативні думки.

"Дякуємо кожному учаснику, який вніс свої позитивні та негативні думки, адже ви давали мені зрозуміти, до чого прагнути, а що треба обходити стороною…", - сказав Максим Самчук.

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