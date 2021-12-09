Максим Самчук, який покинув проєкт "Мастер Шеф" у 15 випуску, розповів шанувальникам, який досвід отримав під час участі в шоу та подякував іншим учасникам.
Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram учасник 11 сезону "Мастер Шеф" Максим Самчук, який програв битву чорних фартухів та покинув шоу в 15 випуску, написав про свій досвід, який отримав під час участі та подякував іншим учасникам.
Так, Макс зізнався, що після участі в "Мастер Шеф" зрозумів важливі речі та отримав неоціненний досвід.
"Дякую проєкту за ті випробування, з якими я стикався не в рамках шоу, а за кадром! Адже я зрозумів, що свої справжні емоції не треба приховувати, тому що хтось може дійсно потребувати моєї підтримки! Дякуємо проєкту, що зміг дати зрозуміти мені, що двері завжди відчинені! І можна діяти просто зараз!", - написав Самчук.
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Також ексучасник "Мастер Шеф" подякував іншим учасникам за позитивні та негативні думки.
"Дякуємо кожному учаснику, який вніс свої позитивні та негативні думки, адже ви давали мені зрозуміти, до чого прагнути, а що треба обходити стороною…", - сказав Максим Самчук.
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