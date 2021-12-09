Відома співачка Настя Каменських розбурхала радіоведучого в ефірі ранкового шоу своєю поведінкою, кадри показали на відео.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і дружина продюсера Потапа Настя Каменських здивувала всіх своєю зухвалою поведінкою в ефірі ранкового шоу на радіо. Відео зі студії опублікували радіостанції "Русское Радио Украина" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

В ролику можна побачити, що Настя прийшла на ефір разом зі своїм колегою по дуету Васею Демчуком, з яким нещодавно випустила спільний хіт. Ведучий влаштував розминку з бліцпитань, які по черзі задавав обом артистам.

Так, Каменських спочатку здивовано відповіла на запитання ведучого про три фрази, які говорить Потапу, якщо їй не подобається його нова пісня. "Я не кажу йому ніколи такого", - відповіла співачка.

А далі ведучий поставив ще одне питання: "Три вигуки, щоб відлякати наполегливого фаната?". Тут Настя вже завелася і почала кричати: "Ой! Ай! Ей". На цю відповідь веселий ведучий вирішив пожартувати, що він би навпаки на такі вигуки захотів підійти ближче.

"Тобі б захотілося, якби я зробила ось так: "А-а-а!"- нахилившись до мікрофона, голосно застогнала Каменських. Ведучий тут же почав зупиняти артистку, зазначивши, що у них ранкове шоу: "Так, не потрібно". "Якийсь ти дивний", – підсумувала співачка.

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