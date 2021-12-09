Известная певица Настя Каменских взбудоражила радиоведущего в эфире утреннего шоу своим поведением, кадры показали на видео.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и жена продюсера Потапа Настя Каменских удивила всех своим вызывающим поведением в эфире утреннего шоу на радио. Видео со студии опубликовали радиостанции "Русское Радио Украина" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

В ролике можно увидеть, что Настя пришла на эфир вместе со своим коллегой по дуэту Васей Демчуком, с которым недавно выпустила совместный хит. Ведущий устроил разминку из блиц-вопросов, которые по очереди задавал обоим артистам.

Так, Каменских сначала удивленно ответила на вопрос ведущего о трех фразах, которые говорит Потапу, если ей не нравится его новая песня. "Я не говорю ему никогда такого", - ответила певица.

А дальше ведущий задал еще один вопрос: "Три возгласа, чтобы отпугнуть настойчивого фаната?". Тут Настя уже завелась и начала кричать: "Ой! Ай! Эй". На этот ответ веселый ведущий решил пошутить, что он бы наоборот на такие возгласы захотел подойти поближе.

"Тебе бы захотелось, если бы я сделала вот так: "А-а-а!" – наклонившись к микрофону, громко застонала Каменских. Ведущий тут же начал останавливать артистку, отметив, что у них утреннее шоу: "Так, не нужно". "Какой-то ты странный", – подытожила певица.

Напомним, Нечесаная Настя Каменских в мини-шортах и топе показала, какой бывает по утрам: домашние кадры.

Как сообщала Politeka, Каменских в смелом наряде устроила веселье в спальне: "Бабло накопила теперь кайфует".

Также Politeka писала, что Каменских высмеяли за неловкий вид в костюме с перьями: "Нельзя уже другие движения выучить?".