Співачка Анна Трінчер одягла напівпрозоре вбрання для червоної доріжки, здивувавши епатажним образом українців в Instagram.
Як пише Politeka.net, 8 грудня українські артисти отримували нагороди від каналу "Україна"та" музичної платформи". На червоній доріжці з'явилася і Анна Трінчер, яка отримала нагороду за пісню року "по губах". На сторінці" Зіркового шляху " з'явилося фото знаменитості.
Як виявилося, Трінчер одягла напівпрозорий комбінезон. У такому вигляді Анна блищала на червоній доріжці.
"Анна Трінчер шокувала відверті вбрання на сцені" музичної платформи»
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8 грудня канал" Україна " і музична платформа роздали нагороди зіркам за кращі пісні року. Співачка Анна Трінчер з'явилася на червоній доріжці в дуже сексуальному образі. Так, її обтиснутий напівпрозорий комбінезон прикривав лише деякі частини тіла. Гаряча дівчина!
На питання, що говорить майбутній чоловік про Відверті вбрання, додає: "Він мене фотографує, цілує і відпускає. Абсолютно не проти образів, в яких я з'являюся на виступах", - було написано під фото.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Терпіти її не можу", " нічого нового. За оригінальність-0", "ця мода на костюм труси, вже реально набридла, блін коли дівчата почнуть не роздягатися, а красивого одягатися?", "Дівчинка злетіла з котушок,ну головне щоб їй це не нашкодило, родичі її теж в шоці від неї самої".
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