Співачка Оля Полякова показала себе під час приготувань, дозволивши поглянути на свою красу.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова стала дуже популярною співачкою в Україні завдяки своїм альбомам" шльопали шльопанці "і"Королева ночі". Тепер за зіркою стежать мільйони фанатів в соціальних мережах, а також артистка бере участь у безлічі телешоу. Не забуває Оля і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових сторіс Оля була в білому халаті, поки їй робили зачіску.

"Вишні, вишні...",- співала Полякова і демонструвала ефектні форми в халаті.

Після цього Оля Полякова була з закінченим образом і вже в сукні. Зірка посміхалася, позуючи поруч з Машею Єфросиніною. Вона була в костюмі Діда Мороза і з шапочкою на голові.

"Дорога Машенька, оскільки нас з тобою вже охрестили парою року...",- розповіла Оля.

"Ой, та дівчатка, щось ви нас одружили. А у нас ще й близькості не було", - відповіла, жартуючи, Єфросиніна.

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