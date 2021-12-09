Популярний український співак Макс Барських вразив ефектними кадрами з концерту в США, де його вітали натовпи прихильниць – цінителів його таланту.

Як пише Politeka.net, нещодавно артист відправився в тур по Америці, в рамках якого дав кілька концертів. В Instagram він показав, з яким розмахом пройшли його виступи. На фото Барських традиційно постав у шкіряному вбранні, чим підкорив фанатів.

"Американський тур закінчено. Я безмежно вдячний слухачеві по той бік океану за подаровані емоції! Час повертатися додому. Залишається всього місяць, щоб в передноворічній суєті підготуватися до майбутніх прем'єр", - підписав фото артист.

В коментарях Барських залишили масу приємних відгуків.

"Дуже тебе чекаємо, нам теж потрібні емоції, любимо тебе", "Щасливий, нехай так буде завжди", "Красивий і щасливий, натхненний, доброго шляху тобі додому!", "А як тобі вдячні заокеанські слухачі за подаровані, незабутні емоції", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Барських поїхав з України, викликавши ажіотаж в мережі: "Макс, в житті ти...".

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