Українська співачка, солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка схудла на 20 кг під час участі в шоу «Танці з зірками», вразила розкішним виглядом.

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Олександра Зарицька публічно звернулася до свого продюсера Юрія Нікітіна з нагоди його дня народження. На фото вона розцвіла поруч з ним, демонструючи своє яскраве перетворення.

"З Днем Народження, найкращий в світі босс! Мій соулмейт, друг та наставник. Людина, яка мислить поза межами, поза кордонами і вміє мріяти та втілювати мрії як ніхто інший! Тому бажаємо мріяти ще більше, ще сміливіше, ще яскравіше! Нехай завжди палає вогонь в очах та освітлює нам усім дорогу. Любимо безмежно!",- підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Сашенька, фоткайся будь ласка, частіше, ти така хороша, що хочеться бачити тебе в стрічці знову і знову!", "Яка красуня", "виглядаєш просто карколомно", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Олександра Зарицька здивувала поведінкою на сцені: «не впізнати».

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