Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая долгое время занимается изданием собственных книг, впечатлила видом в библиотеке.

Как пишет Politeka.net, Ольга Фреймут начала свою карьеру телеведущей в 2005 году, но настоящим прорывом для нее стало шоу «Подъем», которое она вела с Александром Педаном и Сергеем Притулой. После «Подьема» тройка полюбившихся всем ведущих долгое время вела топовые проекты на телеканале «Новый канал».

После замужества и рождения детей карьера Ольги пошла на спад. Но она не теряла времени и усиленно занялась изучением этикета. Сегодня Фреймут является одним из экспертов по этикету в Украине и даже выпустила несколько книг на эту тему. Кроме этого, звезда решила открыть собственное издательство, где выпускает книги.

На свежем фото она покорила всех эффектным образом, позируя среди книг.

«Настоящая сердцеедка», «Вам очень подходит красный цвет», «Наконец-то хоть что-то в ту голову умное возьмут», «Красотка», «Так хорошо», «Выглядите превосходно», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Фреймут показала старшую дочку, которая живет в США: "Девочка красавица, а брови...".

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