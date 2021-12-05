Відома українська телеведуча Ольга Фреймут розповіла шанувальникам, що разом із сестрою відправилася до Львова та записала декілька сторіс із потяга.

Як пише Politeka.net, 39-річна українська телеведуча, журналістка та письменниця Ольга Фреймут, яка у свій час була ведучою програм "Підйом", "Хто зверху?", "Ревізор" на Новому каналі, активно розвиває особистий блог в Instagram. Фреймут часто записує сторіс, розповідаючи про свій день, та публікує особисті фото і відео.

Цього разу Ольга Фреймут показала шанувальникам відео із потяга та розповіла, що вона з молодшою сестрою Юлією, яка на 10 років молодша, відправилася у Львів.

"Ми до Львова", - написала телеведуча.

Також Ольга Фреймут показала шанувальникам красивий вид із вікна поїзда, де усе було засніжено та зізналася, що дуже любить Батьківщину.

"О як я люблю Україну", - сказала телеведуча.

Як бачимо, Ольга Фреймут з сестрою зупинилися в одному із готелів міста, із вікон якого відкривається красивий вид на засніжений Львів.

"Безконечно цікава картина вікна", - підписала сторіс з готелю телеведуча.

Рaніше Politeka писала, що зовнішність дочки Фреймут від роману з англійцем викликала бурхливі емоції: "Їй точно 15?".

Нагадаємо, що Фреймут показала підрослу дочку, яка поїхала вчитися і жити в США: "Дівчинка красуня, а брови...".

A ще Politeka повідомляла, що Оля Фреймут показала, як розважається з красунею-сестрою в Києві: фото.