"Ти не ти, коли голодний"

Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк відправився до Великобританії - з 2015 року український колектив регулярно дає там сольні концерти.

У своєму новому пості в Instagram 41-річний артист показав своє дозвілля в Лондоні, передає Politeka.net.

Хливнюк проміняв похід в посольство на душевні посиденьки в барі. Лідер "Бумбоксу" зняв себе за столиком в затишній ламповій обстановці.

"Звали в посольство, я пішов в паб)))", - зізнався Хливнюк.

Підписники співака, з іронією, підтримали його вибір:

"Вибір очевидний 😏"; "Гарного вечора✨ 🔥"; "Там хоч наливають😂"; "підманув, підвів😂 😂"; "ти не ти, коли голодний"; "ну а куди ще піти творчій людині 🤪"; "ну, на геолокації пише, що це ви в музеї😜"; "тому що Паб, це і є справжнє Посольство".

Додамо, минулого місяця в "Бумбоксу" відбулася прем'єра нового кліпу та пісні "Імперії впадуть", що стала завершенням трилогії (з "ДШ" і "Ангелом").

У зйомках кліпу взяла участь відома українська модель і телеведуча Наталія Гоцій.

"Вона закохала знімальну групу своїм тактом і професіоналізмом. Коли Наталя була в кадрі, на майданчику стояла тиша, хіба що я міг щось говорити з нашим оператором...", - ділився враженнями Хливнюк.

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