"Ты не ты, когда голоден"

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк отправился в Великобританию - с 2015 года украинский коллектив регулярно дает там сольные концерты.

В своем новом посте в Инстаграм 41-летний артист показал свой досуг в Лондоне, передает Politeka.net.

Хлывнюк променял поход в посольство на душевные посиделки в баре. Лидер "Бумбокса" заснял себя за столиком в уютной ламповой обстановке.

"Звали в посольство, я пошел в паб)))", - признался Хлывнюк.

Подписчики певца, с иронией, поддержали его выбор:

"Выбор очевиден 😏"; "Хорошего вечера ✨🔥"; "Там хоть наливают 😂"; "Пидманул", подвел 😂😂"; "Ты не ты, когда голоден"; "Ну а куда еще пойти творческому человеку 🤪"; "Ну, на геолокации пишет, что это вы в музее😜"; "Потому что паб, это и есть настоящее посольство".

Добавим, в прошлом месяце в "Бумбокса" состоялась премьера нового клипа и песни "Імперії впадуть", ставшей завершением трилогии (с "ДШ" и "Ангелом").

В съемках клипа приняла участие известная украинская модель и телеведущая Наталья Гоций.

"Она влюбила съемочную группу своим тактом и профессионализмом. Когда Наталья была в кадре, на площадке стояла тишина, разве что я мог что-то говорить с нашим оператором...", - делился впечатлениями Хлывнюк.

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