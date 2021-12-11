У мережі показали фанатам, як змінилася відома актриса і приголомшлива красуня Анджеліна Джолі за десять років (2008-2018).

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок, присвячених головній голлівудській красуні і актрисі Анджеліні Джолі, опублікували фотоколаж, на якому показали, як зірка змінилася за минулі десять років. Спойлер - вона майже не змінилася, здається, тільки сережки інші одягла.

На першій фотографії Анджеліна трохи молодша, але з такими ж ясними очима і загадковим поглядом. Її волосся зачесане в сувору зачіску, а на обличчі легкий макіяж.

На другій фотографії Джолі виглядає трохи постарше, у неї тут більш виразний макіяж і відсторонений погляд. Здається, що різниця за десять років тільки в сережках, хоча навіть вони схожі.

У коментарях до фото користувачі почали засипати актрису компліментами: "Ну дуже прикольні фотки, а в цілому ти просто вогонь", "Красиві, приголомшливі фото", "Добре виглядають", "Красива на обох фото", "Немає ніякої різниці. У будь-якому випадку ідеально", "Красива леді", "Вік для неї просто число", "Прекрасна, як і завжди. Різниця, яку я знайшов - у 2008 році вона дивиться наліво, а 2018 дивиться вправо, і більше нічого", "Красива".

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