В сети показали фанатам, как изменилась известная актриса и потрясающая красотка Анджелина Джоли за десять лет (2008-2018).

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц, посвященных главной голливудской красотке и актрисе Анджелине Джоли, опубликовали фотоколлаж, на котором показали, как звезда изменилась за прошедшие десять лет. Спойлер – она почти не изменилась, кажется, только сережки другие надела.

На первой фотографии Анджелина чуть более молодая, но с такими же ясными глазами и загадочным взглядом. Ее волосы зачесаны в строгую прическу, а на лице легкий макияж.

На второй фотографии Джоли выглядит чуть постарше, у нее здесь более выразительный макияж и отстраненный взгляд. Кажется, что разница за десять лет только в серьгах, хотя даже они похожи.

В комментариях к фото пользователи начали засыпать актрису комплиментами: "Ну очень прикольные фотки, а в целом ты просто огонь", "Красивые, потрясающие фото", "Хорошо выглядят", "Красива на обоих фото", "Нет никакой разницы. В любом случае идеально", "Красивая леди", "Возраст для нее просто число", "Прекрасная, как и всегда. Разница, которую я нашел – в 2008 году она смотрит налево, а 2018 смотрит вправо, и больше ничего", "Красивая".

Напомним, Фото юной Анджелины Джоли и ее дочери Шайло вызвали бурные споры: "Больше от Питта в девочке".

Как сообщала Politeka, Джоли со стрижкой под мальчика и в черном костюме показала уникальный образ: кадры.

Также Politeka писала, что Джоли напомнили, какой красавицей она была ранее: "Молодость уже иссякла".