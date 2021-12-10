Співачка Злата Огневич, яка була другою "Холостячкою", з'явилася на пост-шоу після скандального фіналу, де розповість про те, як склалися її стосунки з Андрієм Задворним.

Злата Огневич, яка не раз піддавалася критиці через фінал проекту» Холостячка", вирішила показати нові кадри з пост-шоу. Вже сьогодні з'ясується, чи залишилася артистка разом з обранцем-фіналістом, як склалося життя інших учасників і що тепер співачка може розповісти про шоу.

Для ефектної появи вона вибрала коротке плаття, яке підкреслило фігуру.

"Сьогодні буде дуже особливий ефір 🌹 я розповім те, про що так довго мовчала 🙌 🏾 ми з @grisha_reshetnik запрошуємо Вас провести вечір п'ятниці разом!» - написавши Огневич.

Шанувальники підтримали:

"Я чекаю його більше всіх на світі🔥; ми з тобою і за тебе! ❤ ️ ; інтриги на порожньому місці; головне-щастя Злати!!! Будемо дивитися🔥; це шоу, просто піар!; Сьогодні ввечері буде цікаво 😍; Шоу цілковита маячня у всьому, провальне у всіх сенсах; від цих поцілунків, так взагалі всіх обурило, що до кожного почуття було??; Можна було і поменше цього всього....а то як фрукти їли з рота в рот.....це кошмарило .....ну насправді..... Багато в шоці.... Більше таку маячню дивитися не буду"»

Раніше ведучий "Холостячки" Григорій Решетник опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах він показав моменти з пост-шоу, на якому з'ясується, чи залишилася Злата Огневич з переможцем проекту Андрієм Задворним.

Раніше повідомлялося, Решетник висловився на тлі чуток про розставання Огневич з переможцем "Холостячки": "це життя..."

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Politeka розповідала, "Холостячка" Огневич пояснила, чому вибрала саме Задворного: "після того, як вимкнули камери..."