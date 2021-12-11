Відомий український співак, чоловік виконавиці Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян разом зі своєю групою музикантів заспівав улюблені хіти публіки, вразивши шанувальників.

Як пише Politeka.net, 43-річний український співак та автор пісень Арсен Мірзоян, який у 2017 році одружився із Тонею Матвієнко та виховує у парі із виконавицею дочку Ніну, часто ділиться світлинами з концертів у своєму Instagram. Так, цього разу Мірзоян разом зі своїми музикантами заспівав на хабі "BAZA".

"BAZA – хаб для розвитку молодих виконавців, заснований Всеукраїнською Асоціацією Музичних Подій", - написав Мірзоян, опублікувавши серію світлин із виступів.

Як бачимо, співак з’явився перед публікою у брутальному образі: Мірзоян одягнув чорні штани та чорну футболку.

Шанувальникам сподобався виступ Арсена Мірзояна, про що вони написали у коментарях: "Це був суперський концерт🔥🔥🔥 З улюбленою музикою, з найулюбленішими Джеральдіною і Королевою😍", "Було круто🙌👏🔥", "🔥👏👏👏👌😉👍".

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