Відома турецька актриса німецького походження і модель Мер'єм Узерлі, яка прославилася завдяки серіалу" Величне століття", вразила схудлою фігурою в червоній сукні.

Популярна актриса Мер'єм Узерлі почала активно вести Instagram після того, як завершила зйомки в серіалі і вважала за краще приділяти більше часу своїм дітям, світським заходам і різним фотосесій для глянцю. Причому мама двох дітей не стала сидіти на місці після того, як вирішила схуднути.

Відомо, що Мер'єм не раз висміювали за кілька одутле після уколів краси обличчя і досить огрядний вигляд ще під час зйомок в серіалі. Тому Узерлі доклала багато сил, щоб перетворитися і помолодшати.

У червоній сукні з довгим шлейфом, акуратним декольте і відсутністю принтів Узерлі виглядала чудово:

"Я люблю тебе, султан; душевно красива😍; ти приголомшлива людина; так красиво😍 як і раніше хороша; така красива 😭; Королева👸 🏼 🤍; Вау так красиво😍; це шикарно!; Така красива 🥺; хуррем (цього разу не султан)️️! ...; Королева!🔥!».

Відзначимо, актриса Мер'єм Узерлі запам'яталася всім по ролі Роксолани в серіалі"Величне століття". Вона славиться не тільки своїм талантом, але і незвичайною зовнішністю для турецької дівчини.

Раніше актриса опублікувала нову серію фотографій. Як відомо, зараз вона знаходиться в Лондоні. На кадрах Мер'єм Узерлі відвідала захід.

Раніше повідомлялося, Узерлі з " чудового століття "здивувала фігурою, покрутившись в сукні з вирізом:"не погано для Хюррем"

Також, Узерлі з "чудового століття" в білому костюмі влаштувала фотосесію на дивані: "така красива ципочка"

Politeka розповідала, Узерлі з" чудового століття "засвітила обручку з величезним діамантом: "не втрачайте надії, дівчатка"