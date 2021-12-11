Відома українська телеведуча Катя Осадча, яка веде авторську програму "Світське життя" здивувала виглядом на презентації колекції Андре Тана.

Як передає Politeka.net, Катя Осадча прославилася як українська телеведуча. Вона веде авторську програму "Світське життя", де розкриває факти про зірок шоу-бізнесу.

Так, цього разу на акаунті шоу "Світське життя" опублікували нові фото. На кадрах Катя Осадча відвідала презентацію нової колекції від українського дизайнера Андре Тана. Варто відзначити, що телеведуча також працювала разом з дизайнером і створювала свою колекцію одягу.

"Презентація колекції "Ікарія" з першої лінії Андре Тана 🔥

У неділю о 18.30 в «Світському житті»", — розповіла Катя Осадча.

Користувачі Мережі залишили безліч коментарів під фото: "Неля красуня", "Вогонь", "Ще й поруч встали!", "О боже...".

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